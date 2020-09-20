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Понедельник, 21 сентября 2020, 00:21 мск

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Киев отказал Донбассу в проведении «односторонних» инспекций на линии фронта

Кравчук. Фото: УНIАН

Представители Донбасса не смогут инспектировать украинские позиции, пока ЛДНР не предоставит Киеву возможность организовать такие же проверки у себя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, Донбасс якобы 50 раз нарушил условия перемирия, поэтому Киев тоже вправе требовать инспекций.

«Украина может решать только в одном случае – то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирования, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же договоренности минские, как они говорят, что нарушаем мы...

Не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону», -заявил Кравчук.

Напомним, ранее Донецк обвинил Киев в продвижении военной инфраструктуры в направлении позиций армии ДНР и потребовал проведения инспекции, грозя нанести артиллерийский удар по новым траншеям. Однако украинская сторона под различными предлогами отказывается от проверок.

Симферополь, Валентин Карамазов

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