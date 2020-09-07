Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений

Уничтожение инженерных сооружений, незаконно возведённых украинской стороной на линии разграничения под прикрытием объявленного перемирия и прекращения огня, откладывается до 10:00 9 сентября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Народной милиции ДНР со ссылкой на приказ главы республики Дениса Пушилина.

Отсрочка артобстрела связана с тем, что украинская армия развернула активность на участке, который был выбран целью нанесения удара. Руководство ДНР решило продолжить наблюдение для уточнения ситуации.

«В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у населённого пункта Шумы начиная с 5 сентября была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований.

На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот, на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки... Принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года... Приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен», – говорится в сообщении военного командования Донецкой народной республики.

Ранее Денис Пушилин отдал приказ нанести 7 сентября артиллерийский удар по позициям вооружённых сил Украины под Горловкой возле населённого пункта Шумы в связи с тем, что украинская армия начала возводить инженерные сооружения и рыть окопы, продвигаясь к территории ДНР в нарушение условий перемирия от 27 июля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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