Как ОБСЕ: Кремль перешёл к нейтральным заявлениям по Донбассу

В Кремле не стали обвинять Киев в очевидном провоцировании эскалации напряжённости в Донбассе в последние дни.

О том, что украинская армия только делает вид, что соблюдает объявленное 27 июля 2020 года перемирие, а на самом деле продолжает диверсионные вылазки и обстрелы, в результате которых гибнут военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР, сообщал российский военкор Александр Сладков.

Кроме того, вооружённые силы Украины начали возводить инженерные сооружения и рыть окопы под Горловкой возле населённого пункта Шумы, продвигаясь к территории ДНР в нарушение условий перемирия от 27 июля. Глава ДНР Денис Пушилин пригрозил уничтожить незаконно возводимую военную инфраструктуру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «обеспокоенности» Москвы в связи «со вспышкой напряженности».

«Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», – приводит ТАСС слова Пескова.

Между тем, накануне министр иностранных дел Украины Дмытро Кулеба возложил на Донбасс и Россию вину за недавние потери в украинской армии и потребовал «срочной беседы» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, вчера в Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на собственном фугасе. Ещё один был ранен ответным огнём Народной милиции ЛНР и впоследствии скончался.

Симферополь, Валентин Карамазов

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