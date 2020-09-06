Глава МИД Украины потребует от Лаврова объяснить вчерашние потери в украинской армии

В Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на собственном фугасе. Ещё один был ранен ответным огнём Народной милиции ЛНР и впоследствии скончался.

Как передаёт корреспондент РИА «НовыйДень», в связи с этим министр иностранных дел Украины Дмытро Кулеба разразился возмущённой публикацией в Фейсбуке и инициировал «срочную беседу» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, Киев уже направил жалобу в специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.

«Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования провели провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один получил ранения. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом.

Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное прекращение огня и соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деокупации наших территорий тернист, но начинается, когда молчит оружие.

Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями приняла срочные меры, предусмотренные Соглашением Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 года об исполнении 27.07.2020 пакета дополнительных мер поддержки режима прекращения огня и сообщил об инциденте в СММ ОБСЕ в Украине.

Кроме того, я инициировал срочную беседу с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», – написал Кулеба.

Как сообщал «Новый День», украинская армия только делает вид, что соблюдает объявленное 27 июля 2020 года перемирие, а на самом деле продолжает диверсионные вылазки и обстрелы, в результате которых гибнут военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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