Украинская армия регулярно убивает военнослужащих ЛДНР – руководство республик молчит

Украинская армия только делает вид, что соблюдает объявленное 29 июля 2020 года перемирие, а на самом деле продолжает диверсионные вылазки и обстрелы, в результате которых гибнут военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР.

При этом руководство народных республик не заявляет об этих фактах и не предпринимает ответных действий, боясь предстать «нарушителями переговорного процесса».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале пишет российский военкор в Донбассе Александр Сладков.

«В Донбассе убивают. Убивают украинские военные. А в Донецке И Луганске делают вид, что ничего не происходит. Наверное, не хотят портить репутацию партнёров по переговорам», – грустно иронизирует военкор.

«Говоря русским языком, украинские военные обманывают и Донбасс, и Запад, и Россию. Они не прекращают воевать с ДНР и ЛНР. Но им «хоть ...ы в глаза, все божья роса», им никто не указ.

А с другой стороны, вот вам ситуация: в тыл ДНР (в/ч мне известна) заходит украинская диверсионная группа, удачно минирует маршрут военного транспорта, машина Народной милиции подрывается на МОН-90 (противопехотная осколочная мина направленного поражения – прим. «НД»), потери.

На то же место прибывает «группа разбора». Украинские диверсанты вдогонку подрывают ещё и радио-управляемый фугас. Опять потери. Похороны.

Но! Почему не грохнули эту ДРГ еще на подходе!?!? Что же в этой ситуации, когда группа успешно ушла, воинам ДНР предъявлять украинским оппонентам в качестве доказательства диверсии? Тела погибших сослуживцев? Профукали!?!? Получается так.

Еще одна часть (мне известна), – опять потери. Официальных версий нет, неофициальная информация – прилетели гранаты от РПГ-7. Но, правду кто же скажет...

Следующая ситуация: по позициям НМ ДНР (часть мне известна) украинские военные ведут огонь с применением ПБС, надульного глушителя, или прибора бесшумной стрельбы. Хорошо – бойцы опытные, моментом определили опасность. В этом случае – без потерь.

Но в штаб о бесшумных обстрелах доклад не ушел, потому что самих же защитников Донбасса виноватыми и сделают (провоцируете украинских военных, вот они по вам и стреляют).

Но тут ещё: 3-го августа, после ультиматума Донецка, украинские военные должны отвести свои войска с позиций, которые они накопали впереди, уже после объявления перемирия. Иначе, как обещают в Донецке, они по этим позициям чем-то навернут.

Будем посмотреть. Пока те, за кого тянут мазу украинские политики в Минске, а именно украинские военные, они кладут прибор на все договоренности. И – никакой ответственности, как и прежде. Такое перемирие опять неминуемо скатится к войне. Или я сгущаю краски?», – пишет Александр Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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