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Четверг, 10 сентября 2020, 15:35 мск

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Украина сорвала инспекцию своих позиций контролёрами ДНР

Киев назвал желание ДНР проверить незаконное возведение инженерных сооружений украинской стороной «спекулятивной темой» и потребовал сначала проинспектировать военные позиции народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно изданию «Украинская правда» от своего источника в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Совместная инспекция ОБСЕ, Киева и ДНР должна была состояться в 14:00 10 сентября, однако по требованию украинской стороны «временно отменена».

«Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для ДНР и ЛНР, которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так», – заявил украинский источник.

Кроме того, Киев заявил, что противник «сам нарушает условия перемирия» и потребовал провести инспекцию позиций ДНР, прежде чем наблюдатели направятся к украинским окопам. Таким образом, украинская сторона нарушила предварительные договорённости и сорвала намеченное мероприятие.

Напомним, накануне представители Донецкой народной республики договорились с представителями Киева о совместной инспекции незаконно возведённых украинской стороной инженерных сооружений на линии разграничения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по инженерной инфраструктуре украинских войск, которые оборудовали новые укрепления и траншеи вопреки договорённостям о перемирии от 27 июля 2020 года.

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