Отмена Верховной радой Украины выборов в Донбассе в нарушение Минских соглашений не позволяет проводить дальнейшие переговоры по обмену пленными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе минской Трёхсторонней Контактной группы Ольга Кобцева.

«Проведение обмена невозможно без приведения в соответствие с Минскими соглашениями постановления Верховной Рады о местных выборах... Это является тем камнем преткновения, который не позволяет дальше двигаться в переговорном процессе», – приводит «Интерфакс» слова Кобцевой.

По её словам, Луганск не собирается больше потакать прихотям Киева, который исключительно выборочно подходит к выполнению пунктов Минских соглашений.

«Минские договоренности – это единый комплекс мероприятий и вырвать из этого комплекса мероприятий, например, «обмен пленными» – это просто невозможно», – подчеркнула Кобцева.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать лишь два пункта Комплекса мер по урегулированию – прекращение огня и обмен пленными – категорически отвергая все остальные, в том числе прямые переговоры с Донецком и Луганском, проведение выборов, предоставление ЛДНР особого статуса, всеобщая амнистия, совместное инспектирование позиций, разведение войск по всей линии фронта.

Отметим, раньше Донбасс вынужденно шёл навстречу Киеву, однако в последнее время ужесточил условия урегулирования из-за бескомпромиссной позиции украинской власти.

Симферополь, Валентин Карамазов

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