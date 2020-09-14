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Понедельник, 14 сентября 2020, 03:49 мск

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Киев заявил, что ждёт от Москвы выдачи «двадцати крымских татар»

Фото: glavred.info

В ближайшее время Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе приступит к конкретному обсуждению очередного обмена пленными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава администрации украинского президента Андрей Ермак.

«Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые произойдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек», – заявил Ермак и добавил, что украинская сторона ждёт от РФ передачи «двадцати крымских татар» в числе ста человек, внесённых в списки.

Симферополь, Иван Капустин

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