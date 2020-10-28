Украина продолжает уголовное преследование освобождённых по обмену лиц

Киев не оставляет попыток вновь арестовать тех, кого Украина освободила в результате долгих переговоров по обмену с РФ и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента России в минской Трёхконтактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

По его словам, отказ Киева предоставить «юридически очищенные» документы освобождённым ранее лицам, препятствует дальнейшему продолжению процесса обмена.

«К сожалению, мы констатируем факт, что Украина не выполняет уже взятых на себя обязательств и продолжает преследовать освобожденных по обмену лиц, по которым в результате переговоров были достигнуты договоренности о получении ими юридически выверенных документов. Многие из них объявлены в розыск. Таким образом, Украина умышленно препятствует проведению нового обмена», – приводит ТАСС слова Грызлова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.20

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