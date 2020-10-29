Представитель ОБСЕ в Донбассе призвала к «скорейшему освобождению и обмену» удерживаемых лиц

ЛДНР и Киев должны как можно скорее приступить к обмену удерживаемыми лицами, согласно утверждённым спискам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в Донбассе Хайди Грау.

Она также потребовала урегулировать юридический статус лиц, подлежащих обмену.

«Я призываю приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу «всех на всех», как предусмотрено Минскими соглашениями», – заявила Грау и призвала ТКГ «активизировать работу по урегулированию конфликта, поручив рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями».

Напомним, ранее представитель президента России в ТКГ по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что отказ Киева предоставить «юридически очищенные» документы освобождённым ранее лицам, препятствует дальнейшему продолжению процесса обмена пленными.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.20

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