Кремль отмёл очередной украинский «план» урегулирования в Донбассе

План пошаговой нормализации в Донбассе, который Киев обещал подготовить в течение недели, ожидаемо противоречит Минским соглашениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о неприемлемости предложений украинской стороны заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, неделю назад Украина после долгих переговоров в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) согласилась представить свой проект всеобъемлющего поэтапного мирного урегулирования на линии фронта в Донбассе.

В «новом плане», который озвучил сегодня глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, речь идёт о полной демилитаризации ДНР и ЛНР и проведении там местных выборов после установления Киевом контроля над границей в Донбассе.

«Предложение Киева о проведении выборов в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с минскими договоренностями», – заявил представитель Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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