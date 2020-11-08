Киев официально отказался выполнять ключевой пункт Минских соглашений

Украина не будет закреплять в своей конституции особый статус для Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Украина – моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями», – заявил официальный представитель Зеленского на переговорах в ТКГ.

Напомним, неделю назад Украина после долгих переговоров в минской Трёхсторонней контактной группе согласилась представить свой проект всеобъемлющего поэтапного мирного урегулирования на линии фронта в Донбассе.

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новые предложения Киева, поступившие недавно в ТКГ, противоречат Минским соглашениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.20

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