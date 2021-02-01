Кравчук предложил отменить Минские соглашения на всеукраинском референдуме

Вопрос о статусе и административном устройстве Донецкой и Луганской народных республик должен решаться на всенародном референдуме, который пройдёт без участия жителей ЛДНР – исключительно на контролируемой Киевом территории «Незалежной».

При этом, в вопросе о статусе этих республик должен обязательно присутствовать пункт о целостности и независимости Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в минской контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

В то же время, настаивает Кравчук, способ реинтеграции ЛДНР (подробно прописан в Минских соглашениях – прим. «НД») следует полностью проигнорировать.

«Возможно, необходимо будет вынести на референдум вопрос, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями… То есть, должен быть референдум, и там должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», – приводит слова Кравчука РИА Новости.

Отметим, что Киев постоянно ищет различные пути для отказа от выполнения Минских соглашений, в том числе, привлекая США для разрушения «нормандского формата».

Симферополь, Валентин Карамазов

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