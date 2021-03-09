Кравчук объявил Донбассу «войну на поражение»

Украина продолжит выполнять нормандские и минские соглашения по Донбассу, однако будет отвечать на «российские провокации» огнём на поражение из всех орудий по территории ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом телеканалу «Настоящее время» заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Если раньше мы как-то верили, что наши мягкие решения, попытки компромиссов, попытки договориться повлияют на Россию, и Россия ответит тем же... В последнее время мы увидели, что это воспринимается как наша слабость или наше желание в одностороннем порядке выполнять те прихоти, которые предлагает Россия. Поэтому я сказал: отныне наступает другой этап.

Первое – мы будем и дальше выполнять те договоренности, которые сделаны в «нормандском формате», мы будем выполнять договоренности на минских площадках, но мы не будем это делать мягко. Мы будем на добро отвечать добром, на попытки или желания компромиссов будем отвечать компромиссами. Но если будут стрелять и убивать, наши ответы будут зеркальные, радикальные.

Мы не будем принимать это как какие-то недоразумения или попытки нас спровоцировать к чему-то. Какие провокации, если убивают людей? Это реальная война, причем война на поражение. И на войну на поражение мы будем отвечать огнем на поражение», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кравчука.

Отметим, что все обстрелы в Донбассе инициированы украинской стороной, которая выдаёт ответный огонь армии ЛДНР за «российскую агрессию».

Недавно артиллерия ДНР получила разрешение вести упреждающий огонь на уничтожение огневых точек противника, так как Украина при полном попустительстве ОБСЕ ежедневно терроризирует народные республики Донбасса обстрелами из тяжёлого вооружения. Под огонь попадают жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.03.21

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