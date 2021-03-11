Пушилин назвал Байдена виновником обострения ситуации в Донбассе

Президент США подстёгивает руководство Украины к авантюрным действиям в Донбассе, чтобы сохранить враждебность в отношениях Киева и Москвы.

В свою очередь, для президента Зеленского обострение на линии фронта является средством отвлечения внимания народа от бедственного социально-экономического положения в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время посещения 11-го Гвардейского отдельного енакиевско-дунайского мотострелкового полка.

«В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы – это президент Байден, который имел прямое отношение к майдану и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины – сложная экономическая ситуация и политический кризис на Украине», – отметил Пушилин.

Вто же время глава ДНР подчеркнул, что армия готова к любым агрессивным действиям со стороны Киева.

«Сейчас мы можем говорить о том, что в Донецкой Народной Республике есть полноценная армия, а не разрозненные группы ополченцев, которые были в 2014 году. Нам точно есть что защищать: здесь наши семьи, наши дома, нам некуда уходить. Боевая подготовка, тренировки, учения, которые у нас проходят, позволяют говорить о серьезном ресурсе, который у нас есть», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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