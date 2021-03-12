Луганск заявил, что готов отразить наступление украинской армии

Луганская народная республика обладает достаточными силами и средствами, чтобы защитить свою территорию в случае войны с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Ольга Кобцева.

По её словам, у властей республики не осталось никакой надежды на отказ Украины от агрессивных планов в Донбассе.

«Рассчитывать на какую-то положительную динамику со стороны Украины, к сожалению, нам не приходится. Но повторю слова Леонида Пасечника (глава ЛНР), что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать достойный отпор и защитить свою территорию и свое население», – отметила Ольга Кобцева.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.21

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