В ЛНР объявлен сбор резервистов

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в условиях непрекращающхся обстрелов со стороны украинской армии поручил Народной милиции (вооружённые силы – прим. «НД») провести военные сборы резервистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание «Донбасс Сегодня».

Сборы пройдут с 17 по 21 мая, в манёврах примут участие три тысячи резервистов.

«Призвать на военные сборы 3000 человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской Народной Республики», – говорится в указе главы ЛНР.

К сборам также привлечено 198 единиц автотранспортных средств «для укомплектовки подразделений и воинских формирований НМ ДНР».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.21

Правительство России будет выдавать спецразрешения на вылов дельфинов. / Раскольники «церкви Порошенко» напали с кулаками на прихожан УПЦ московского патриархата. / Адвокаты заявили о незаконности обысков у главы Конституционного суда Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»