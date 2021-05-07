В ДНР представят технику, способную форсировать Днепр

В центре Донецка прошла генеральная репетиция парада, в котором впервые примет участие военная техника, способная преодолевать большие водные преграды и перевозить транспорт и боевые машины с личным составом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание «Донбасс Сегодня».

«На центральной улице столицы Республики замечены плавающие гусеничные транспортеры ПТС-2, которые примут участие в Параде Победы 9 мая 2021 года», – отмечается в телеграм-канале издания.

Военный парад пройдёт также в столице ЛНР Луганске. В условиях вероятных диверсий со стороны Украины сапёры Народной милиции ЛНР прочёсывают кварталы, примыкающие к центральной улице Луганска, где состоится Парад Победы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.21

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