Миссия ОБСЕ поймала Украину на разрушительных обстрелах школ и домов в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе подтвердила собщение властей ЛДНР о повреждении огнём украинской артиллерии жилого дома в ЛНР, насосной станции в Донецке и школы в пригороде Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о фиксации фактов разрушений говорится в очередном докладе СММ ОБСЕ от 10 мая.

«Миссия зафиксировала свежие повреждения насосной станции в Киевском районе Донецка и действующей школы в поселке шахты «Трудовская», а также жилого дома в поселке Золотое-5 (Михайловка) Луганской области», – говорится в документе.

В ОБСЕ сообщают также о фактах нарушения режима прекращения огня на участках, где должно было состояться разведение сил и средств – в районах «Станицы Луганской», «Золотого» и «Петровского».

По данным СММ, с 7 по 9 мая в Донбассе зафиксировано 186 фактов нарушения режима прекращения огня, включая 120 разрывов снарядов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.05.21

Введение миротворцев ООН в Донбасс маловероятно – Гутерриш. / Зеленский предрекает «мировую войну» из-за Украины. / В школах Крыма усилят меры безопасности. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»