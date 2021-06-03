Луганская народная республика объявит СБУ и военную разведку Украины террористическими организациями

Генпрокуратура ЛНР подала в Верховный Суд республики иск с требованием признать Службу безопасности Украины и Главное управление разведки министерства обороны Украины террористическими организациями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семёнова.



«В настоящий момент Генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный Суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины террористическими организациями», – сказала она.

Ранее в Луганске заявили о намерении ввести смертную казнь для украинских военных преступников, причастных к «актам геноцида и незаконным методам ведения боевых действий» против народной республики.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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