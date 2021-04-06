«Жители ЛДНР заслужили быть частью России»: эксперт назвал три возможных сценария для Донбасса

Жители Донецкой и Луганской народных республик давно заслужили быть частью Российской Федерации, и для этого не надо ждать какого-либо особого случая или военных действий. Такое мнение высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его оценке, в нынешней ситуации для Донбасса есть три сценария развития событий.

Как считает эксперт, основной причиной сложившейся ситуации стал ныне существующий формат урегулирования конфликта. «Есть такие предпосылки, которые по сути стали стимулами нынешней ситуации. Это полная стагнация политического трека урегулирования, да и вообще переговорного трека – по политике, по экономике, по безопасности, по гуманитарной составляющей. Также это связано с тем, что те форматы, которые применялись и применяются в настоящий момент для урегулирования конфликта, по-видимому, не отвечают тем задачам, которые можно решить, – основную задачу, а именно привнести мир на Донбасс», – отметил он.

Касаясь перспектив развития ситуации в этом регионе, Денисов назвал три возможных варианта. Один из них – конфликт так и останется противостоянием в СМИ – это «оптимистичный сценарий, в первую очередь для жителей региона как с одной, так и с другой стороны». «Мне кажется крупномасштабных военных действий происходить не должно в связи с тем, что и одна и другая сторона понимают, что авантюрные наступательные операции, крупномасштабные операции они могут в первую очередь, крайне негативно сказаться на той стороне, которая будет это инициировать. Потому что на данный момент такая военно-стратегическая ситуация, что ни одна из сторон не может молниеносно и без особых потерь совершить эффективное наступление и разбить противника. И это прекрасно понимают на всех сторонах. Поэтому я в крупномасштабную войну особо не верю», – пояснил эксперт.

Второй сценарий развития ситуации в регионе Денисов назвал крайне негативным. «Могут быть организованы провокации, чтобы конфликт на Донбассе разгорелся с новой силой. Это фактически может стать пусковым крючком нового витка обострения, нового витка активного противостояния наподобие того, что мы могли наблюдать в 14-15 годах. Это крайне негативный сценарий», – пояснил политолог.

Третий вариант Денисов назвал «средним сценарием», при котором «статус-кво сохранится». «Вот этот маятник, качнувшись в сторону обострения, откатится в обратную сторону. Воинствующая риторика будет снижена через какое-то время – через несколько недель, допустим, и конфликт вернется на круги своя. То есть, это будет конфликт низкой интенсивности. Это будут такие бесперспективные, несостоятельные переговоры, которые могут продолжаться десятилетиями, ну и по сути, ничего в рамках конфликта меняться не будет», – уточнил эксперт, отметив, что последний сценарий наиболее вероятный.

Политолог полагает, что нынешнее «серьезное нагнетание обстановки вокруг конфликта на Донбассе» по большому счету не отличается от предыдущих. «Эта интенсификация ничем, собственно, не отличается от того, что было в прошлом году, позапрошлом или раньше. Данное обострение характеризуется как очень серьезное противостояние в информационной плоскости. И это, по сути, является ключевым и наиболее стимулирующим само по себе это обострение, когда все стороны, вовлеченные в конфликт, через средства массовой информации, массовой коммуникации работают на обострение, а не на урегулирование», – пояснил Денисов.

Комментируя вероятность признания Россией народных республик и перспективы повторения «крымского сценария», эксперт отметил, что для этого не нужны реальные боевые действия. «На самом деле, я не думаю, что надо ждать какого-либо случая, чтобы Россия признала Донбасс, даже не признала, а мне кажется, что совершенно закономерным, адекватным и логичным является интеграция региона, который сейчас именуется ДНР и ЛНР в состав России. Для этого не надо ожидать каких-либо военных действий, никаких новых обстрелов, гибели людей или чего-то еще. Люди, которые там проживают до сих пор, заслужили то, чтобы жить в Российской Федерации», – заключил Денисов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.04.21

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