Путин лично следит за безопасностью российских граждан в ЛДНР – Песков предупредил Зеленского

Безопасность обладающих российскими паспортами граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, является «безусловным приоритетом» для президента РФ Владимира Путина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично. Главное, чтобы ничто не спровоцировало военные действия украинских вооруженных сил по отношению к людям, живущим «в республиках», – предупредил он.

По словам Пескова, как именно Путин обеспечит безопасность россиян в случае нападения украинской армии на ЛДНР, говорить пока не следует, чтобы не провоцировать лишнюю напряжённость.

«Не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Ситуация напряженная и любые высказывания могут использоваться для неправильной картины и могут способствовать увеличению напряженности», – заключил представитель Кремля.

Напомним, с начала марта в Донбасс стягиваются сотни единиц украинской бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии.

Отметим, на сегодняшний день, по разным данным, в ЛДНР проживают от 250 тысяч до 600 тысяч обладателей российских паспортов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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