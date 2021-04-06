Шойгу объявил о проверке боеготовности вооружённых сил

Вооружённые силы Российской Федерации приступили к контрольной проверке боевой готовности в рамках тактических учений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

«Войска вышли на все полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», – приводит РИА Новости слова министра.

Шойгу потребовал, в том числе, «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

Напомним, ранее в соцсетях появились многочисленные видеосвидетеьства передвижения российских войск в Крыму и Ростовской области.

В Киеве уже обратились к США и НАТО с призывом оказать Украине помощь «перед лицом российской агрессии».

Между тем, с начала марта в Донбасс стягиваются сотни единиц украинской бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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