В США всерьёз испугались, что Байден готов к безумным действиям на Украине

Администрация президента Байдена и политическая элита США могут довести дело до ядерной войны с РФ, если Вашингтон активно вмешается в возможный украино-российский вооружённый конфликт из-за обострения в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в статье ведущего консервативного издания США The National Interest.

Авторы статьи переживают, что в случае реального столкновения Киева и Москвы – Байдену не хватит благоразумия оставить в казармах американские войска, как это сделал в 2008 году президент Буш-младший, отказавший в военной помощи Михаилу Саакашвили, напавшему на Южную Осетию и получившему отпор от РФ.

По мнению издания, если вооружённое столкновение России и Украины неизбежно, то лучше выбрать «плохой» грузинский сценарий, чем пойти на «ужасный», вмешавшись в конфликт на стороне Киева.

«Наиболее вероятным исходом является повторение эпизода с Грузией. Когда страна, которую Вашингтон поощрял занять конфронтационную позицию в отношении России, действует, питая преувеличенные надежды на поддержку США и терпит решительное военное поражение», – пишут авторы.

В результате Украина будет унижена, а лидеры США в который раз умоют руки и, «несмотря на все свои слова, воздержатся от войны».

Однако, переживают эксперты, учитывая поведение Байдена и его администрации, не исключён и «безумный сценарий»

«Есть опасность, что администрация Байдена придет к выводу, что она должна соблюдать неявные обязательства по обеспечению безопасности Украины, и фактически даст военный ответ на вспышку боевых действий между российскими и украинскими силами. Это было бы крайним безумием, поскольку это могло бы привести к ядерной войне. Но, учитывая высокий уровень враждебности к Москве, очевидный со стороны администрации и большей части политической элиты Вашингтона, эту возможность исключать нельзя», – пишет The National Interest.

«Вашингтон дает Киеву обещания по безопасности. Но ни один здравомыслящий американец не должен желать, чтобы Соединенные Штаты их исполнили», – резюмируют авторы издания.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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