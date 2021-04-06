Госдеп США срочно обсудил со странами НАТО «дестабилизирующие действия» России на Украине

Вашингтон провёл со странами НАТО консультации о том, какие действия надо предпринять против России, которая «подрывает все усилия по деэскалации напряженности на Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на спикера Госдепартамента США Неда Прайса сообщает посольство США на Украине.

«Дестабилизирующие действия России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в Украине, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года. Мы обсуждаем наше беспокойство с союзниками по НАТО по поводу растущей напряженности в регионе и увеличения нарушений режима прекращения огня», – заявил спикер Госдепа.

Напомним, в США всерьёз напуганы, что Байден готов к безумным действиям на Украине.

Так, в статье ведущего консервативного издания США The National Interest говорится о том, что администрация президента Байдена и политическая элита США могут довести дело до ядерной войны с РФ, если Вашингтон активно вмешается в возможный украино-российский вооружённый конфликт из-за обострения в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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