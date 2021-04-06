Киев отказался ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Украинская делегация в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе больше не поедет в белорусскую столицу, которая является главной переговорной площадкой в рамках Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр «по вопросам временно оккупированных территорий», первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

По его словам, Украина отказывается от поездок в Минск, так как «Белоруссия находится под влиянием Российской Федерации».

«В первую очередь мы категорически уведомили, что не будем принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг закончатся сегодня карантинные ограничения и будет предложено продолжить те консультации, как раньше, непосредственно в Минске.

Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встречи в реальной жизни и что все равно придется ждать другую страну и другой город.

Я думаю, что возможно, в том числе, поскольку сегодня Белоруссия пока что находится под влиянием той же Российской Федерации.

Конечно, у нас нет доверия к этой территории. И сегодня вы видите, что там тоже доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы это принимаем во внимание и наши военные, в том числе, приняли уже это во внимание», – приводит слова Резникова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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