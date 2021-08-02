Москва призвала переговорную группу по Донбассу вернуться к очным встречам в Минске

Переговоры в видеоформате по урегулированию в Донбассе в рамках минской Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) зашли в тупик. Поэтому сторонам пора вернуться к прямым контактам в столице Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель РФ в ТКГ БорисГрызлов.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса все переговоры минской площадки перешли в формат видеоконференций.

По словам Грызлова, для возвращения к очным встречам есть все возможности, кроме того, это повысит результативность переговоров.

«В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», – сказал Грызлов.

Он отметил, что представители Донбасса и координатор контактной группы от ОБСЕ поддержали это предложение, и теперь слово за Киевом.

«Возражений со стороны Киева озвучено не было. Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве», – подчеркнул представитель РФ и напомнил, что только прямые контакты до сих пор приводили к реальным результатам по обмену пленными или сокращению числа обстрелов.

«На минской площадке в свое время была обеспечена работа не только контактной группы, но и лидеров нормандского формата», – приводит ТАСС слова Грызлова.

Как известно, Киев испортил отношения с официальным Минском, а бывший глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук наотрез отказался ездить в столицу Белоруссии. За перенос переговорной площадки в другую страну выступает и нынешний глава украинской делегации Алексей Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.08.21

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