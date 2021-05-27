Украина больше не признаёт Минск переговорной площадкой по Донбассу

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе отказывается от поездок в Минск и больше не считает белорусскую столицу переговорной площадкой в рамках Минских соглашений.

Как передаёт Корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он сослался на закрытие Киевом авиасообщения с Белоруссией из-за инцидента с самолётом компании Ryanair и на «диктаторское поведение самопровозглашённого» президента Лукашенко.

«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал Кравчук.

По его словам, вопрос о выборе новой переговорной площадки по Донбассу Киев намерен обсуждать с ОБСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.21

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