Украинцев призвали не ждать на помощь «европейцев с автоматами»

Запад не станет участвовать в боевых действиях против России на стороне Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр «по вопросам временно оккупированных территорий», первый заместитель главы украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

«Мне кажется, у европейцев есть варианты принятия жёстких решений. Конечно, никто не придёт с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определённую серьёзную помощь технического, финансового характера – на это мы точно можем рассчитывать», – успокаивал граждан Резников в эфире украинского телевидения.

По его словам, вся надежда на резкое ужесточении антироссийских санкций, так как действующие уже давно не работают.

«Главное, мне кажется, влияние экономического характера, более жёсткое. Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме.

Поэтому сегодня для нас очень важно – усиление тех санкций, включая отказ от достройки «Северного потока-2». Я убежден, что открытое военное вторжение для русских не выгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу», – рассуждает представитель Зеленского на переговорах в Донбассе.

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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