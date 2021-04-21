Бундестаг выпустит заявление о «перемещении российских войск»

Немецкие депутаты пообещали Киеву провести 22 апреля парламентские слушания в связи с «опасностью эскалации на востоке Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«22 апреля Бундестаг проведет парламентские слушания на тему «Перемещение российских войск и нарастающая опасность эскалации на Востоке Украины». Важно, что немецкий политический истеблишмент прислушался к призывам Украины предотвратить новую российскую интервенцию», – написал Мельник у себя в Твиттере.

По его словам, инициативу поддержали Социал-демократическая партия Германии и объединённая фракция «Христианско-демократического союза Германии» и «Христианско-социального союза в Баварии».

Напомним, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

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