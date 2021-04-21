Глава Европарламента потребовал от Москвы отвести войска от Украины и вылечить Навального

Россия обязана соблюдать «свои международные обязательства». Поэтому российским войскам необходимо отступить от украинской границы, а также «допустить врачей» к отбывающему срок в колонии блогеру Алексею Навальному.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением на сессии ПАСЕ выступил президент Европейского парламента Давид Сассоли.

«Ослабление напряженности необходимо, так как важно, чтобы Россия отступила и соблюдала свои международные обязательства», – подчеркнул он.

Напомним, Москва уже заявляла, что перемещает свои войска по собственной территории «там и тогда, где и когда считает нужным».

Что касается физического состояния Навального, то, по данным российских органов, ему оказывается «вся необходимая медицинская помощь».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.21

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