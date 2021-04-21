Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Владимир Путин уже знает о том, что Зеленский хочет с ним встретиться «в любой точке Донбасса, где идёт война».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер не мог ответить на видеообращение украинского президента, так как занимался всю ночь подготовкой послания к Федеральному собранию и вряд ли «имел время с этим ознакомиться».

Вместе с тем, Песков отметил, что по официальным каналам никаких предложений из Киева не поступало и, кроме того, для очной встречи российского и украинского президентов должны быть предпосылки, которые пока не созрели.

Напомним, вчера Владимир Зеленский пригласил Владимира Путина провести переговоры в Донбассе.

«Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Своё выступление украинский президент завершил националистическим лозунгом «Слава Украине!».

Как известно, в Кремле не раз заявляли, что личная встреча Путина и Зеленского по Донбассу возможна только после полного выполнения Киевом взятых на себя обязательств на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.21

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