Зеленский пожаловался французам на отказ Путина разговаривать с ним

Владимир Путин якобы не желает отвечать на звонки украинского президента, и поэтому конфликт в Донбассе продолжает обостряться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью французсой газете Le Figaro заявил Владимир Зеленский.

Напомним, о намерении звонить в Кремль Зеленский говорил в марте, когда шесть военнослужащих украинской диверсионной группы подорвались на минах, пытаясь проникнуть на территорию ДНР.

«Я запросил разговор, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться, я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор – разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодня такой ответ», – утверждает Зеленский.

Между тем, в Кремле дважды опровергали информацию о поступлении запроса на переговоры от администрации украинского президента.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», – заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее спикер украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе Алексей Арестович прямо заявил, что Украина не будет де-факто соблюдать перемирие в Донбассе, однако не станет заявлять о выходе из режима перемирия де-юре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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