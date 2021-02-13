Зеленский договорился с Западом, как сделать Москву вечно виноватой за войну в Донбассе

Киев не будет выполнять пункты Минских соглашений в том виде, как они зафиксированы в подписанных Украиной и одобренных ООН документах, но останется «приверженцем общих принципов», заложенных в договорённостях.

Такой подход администрации Зеленского получил полную и безоговорочную поддержку США, Великобритании и стран Европы, в том числе, участников «нормандского формата» – Германии и Франции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой Минские оглашения сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», – рассуждает Ермак.

По его словам, западные послы выразили Киеву полную поддержку после недавнего визита на линию фронта в Донбассе по приглашению президента Зеленского.

«Очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнёров – Германии, Франции и участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Нам важно, что они приехали, и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства», – похвалился Ермак.

Отметим, что ни один представитель Запада не побывал на другой стороне линии фронта за всё время венного конфликта в Донбассе.

Напомним, накануне спикер украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию Алексей Арестович заявил, что киевский режим избрал новую тактику на линии фронта в Донбассе: Украина не будет де-факто соблюдать перемирие, однако не станет заявлять о выходе из режима прекращения огня де-юре.

Между тем, недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС никогда не снимет санкции с России, «пока Москва не выполнит Минские соглашения».

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил недавно, что Россия ждёт, когда Украина начнёт уже выполнять подписанные ею Минские соглашения, а до тех пор никаких контактов по Донбассу с Киевом не планируется.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.02.21

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