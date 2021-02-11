Зеленский привёз в Донбасс послов стран «Большой семёрки»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в подконтрольную Киеву часть Донецкой области. В поездке на передовую его сопровождают послы государств членов «Большой семерки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение опубликовано пресс-службой администрации Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил. Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран «Большой семерки», – говорится в на сайте главы украинского государства.

Эксперты ожидают кратковременного затишья на фронте, так как украинская армия вряд ли решится устраивать провокационные обстрелы территории ЛДНР на глазах у иностранных послов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.21

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