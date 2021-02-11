Стремительная эскалация в Донбассе: в дело вступили диверсанты и снайперы

Одним из важнейших параметров всеобщего перемирия, установленного в Донбассе с июля прошлого года, был отвод от линии фронта разведовательно-диверсионных групп и снайперов.

Сейчас они возвращаются на позиции. Это наглядно свидетельствует об эскалации конфликта и несёт угрозу возобновления, как минимум, локальных боевых действий в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«То, что происходит на фронте в последнюю неделю – это фактически отказ от одной из форм перемирия. Ключевая форма перемирия предусматривала отсутствие работы снайперов и разведок. Сейчас стороны возвращаются к этому, и с этим связаны новые жертвы. Перемирие рассыпается. Если стороны срочно не займутся ситуацией, не проведут переговоры, через несколько дней перемирия не будет», – отметил эксперт.

По его словам, обострение спровоцировано Западом, о чём свидетельствует скоординированная атака на российские СМИ, вещающие на Восточную Европу. Эскалация закончится либо полным срывом перемирия, либо новыми переговорами, где Запад выдвинет России не устраиваюшие Москву требования.

«Я не исключаю, что это общий тренд, и он инициирован извне. Если это инициированный извне тренд, то ситуацию раскрутят до высокого уровня эскалации, а потом пройдут переговоры», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.21

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