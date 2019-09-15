Глава МВД Украины хвалится снайперами нацгвардии и не собирается прекращать войну

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал понять Владимиру Зеленскому, что полностью держит под контролем вооружённые формирования националистов и не собирается допускать полного вывода нацбатов с линии фронта.

Ранее команда Зеленского заявляла о переподчинении нацгвардии президенту. Киевские власти не решились уволить опасного для них Авакова, но пытаются, по возможности, ограничить в полномочиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в подтверждение своей решимости остоять нацбаты от переподчинения, глава МВД разместил в совём Инстаграме фотографию, на которой демонстративно позирует с тремя снайперами национальной гвардии.

При этом, в одном из снайперов легко угадывается лицо женщины.

«Пока в Киеве кипят политические страсти – мы тут на полигоне Нацгвардии Старе проводим учения ГСЧС, полиции, пограничников и нацгвардии. Снайперы – одни из лучших! И только я один не замаскирован. Снайперская мода трёх сезонов – лето, весна-осень, зима», – подписал снимок Аваков.

Напомним, недавно на линии разграничения был расформирован один из батальонов национальной гвардии, однако, по словам экспертов, это всего лишь единичная уступка Авакова, чтобы дать возможность команде Зеленского продемонстрировать избирателям свою «самостоятельность».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.19

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