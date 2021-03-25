«Предлагаем прекратить» – Украина капитулировала в снайперской войне на Донбассе

Развязаннная Киевом снайперская война против ЛДНР обернулась большими потерями среди военнослужащих украинской армии.

Сегодня администрация президента Зеленского обратилась в минскую Трёхстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе с предложением «повысить ответственность» конфликтующих сторон за «использование снайперской силы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости скорейшего отвода снайперов от линии разграничения заговорил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы предлагаем рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого режим прекращения огня действовал, принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу.

Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность», – заявил Ермак.

Отметим, что о фактическом срыве перемирия в Донбассе и прибытии украинских снайперов на линию фронта сообщил ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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