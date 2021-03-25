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Четверг, 25 марта 2021, 15:55 мск

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«Предлагаем прекратить» – Украина капитулировала в снайперской войне на Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото пользователя Инстаграм Арсена Авакова

Развязаннная Киевом снайперская война против ЛДНР обернулась большими потерями среди военнослужащих украинской армии.

Сегодня администрация президента Зеленского обратилась в минскую Трёхстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе с предложением «повысить ответственность» конфликтующих сторон за «использование снайперской силы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости скорейшего отвода снайперов от линии разграничения заговорил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы предлагаем рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого режим прекращения огня действовал, принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу.

Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность», – заявил Ермак.

Отметим, что о фактическом срыве перемирия в Донбассе и прибытии украинских снайперов на линию фронта сообщил ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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