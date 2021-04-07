Много погибших, Запад не помог: Киев заговорил о возвращении к перемирию в Донбассе

Администрация президента Украины Владимира Зеленского, не дождавшись от Запада твёрдых гарантий в случае военного конфликта с Россией, инициировала «экстренное заседание» минской Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе. Уже объявлена главная повестка: «Суровое соблюдение» режима прекращения огня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возвращении к переговорам объявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время всё чаще и чаще, причём грубо нарушается, с трагическими последствиями.

Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля 2020 года прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших», – рассказал он.

Кроме того, предполагается срочно обсудить восстановление объектов инфраструктуры, которая в результате военного обострения оказалась разрушенной с обеих сторон линии раграничения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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