Украина должна как можно быстрее согласиться на замораживание конфликта в Донбассе, если не хочет быть разгромленной и утратить государственность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника министерства обороны США сообщает издание Foreign Policу.

«Украинцам лучше быть в тупике, чем начинать эскалацию и быть разбитыми. Их лучшая игра на Донбассе – это международное давление и ожидание ухода Путина. Уничтожение нескольких танков с помощью Javelin (американский противотанковый комплекс – прим. «НД») ничего не даст», – приводит издание слова американского военного.

Как сообщал «Новый День», ранее известный украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что США не обладают достаточными ресурсами на европейском театре военных действий, чтобы прийти на помощь Украине в вооружённом конфликте с Россией. Что касается стран-членов НАТО из ЕС, то они ни за что не согласятся спасать «Незалежную».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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