Зеленский обманывает страну, обещая вооружённую помощь стран НАТО – украинский генерал

НАТО никогда не станет вмешиваться в возможный военный конфликт с Россией на стороне Украины. Максимум, на что может рассчитывать Киев, это ограниченная материально-техническая поддержка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, генерал вооружённых сил Сергей Кривонос.

По его словам, бесконечные и ничем не обоснованные уверения властей о скором введении войск НАТО «для защиты Украины в Донбассе» привели к провалам в деле укрепления боевого духа армии и к апатии в общественных настроениях.

«Провал был в том, что мы всегда давали обещания обществу, что НАТО нам придёт на помощь. Это было самоуспокоение, сами себе это говорили. Но в результате НАТО так и не сказало…

То есть, оно четко сказало, что, может быть, будет материально-техническая помощь, и никаких про человеческие ресурсы. Что касается войск – не было вопросов. И плюс то, что мы понимаем, что даже в случае материально-технической помощи – это не так быстро дойдёт, по опыту предыдущих лет войны, – и то, что мы просим, не всё может быть обеспечено, как бы мы того ни хотели», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.21

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