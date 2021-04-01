Депутат Верховной рады исключил участие НАТО в новой войне на Донбассе

Сегодняшнее обострение ситуации в Донбассе может привести к сражениям, масштабнее боёв 2014 и 2015 годов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады, бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

Однако, по его словам, вступление в конфликт США и НАТО исключено, несмотря на то, что в этот раз Россия может не ограничиться одним Донбассом.

«Я помню прекрасно март 14-го года, одна из нынешних депутатов от партии Порошенко, которая была в правительстве до этого, на приеме в одном западном посольстве мне прямо говорила: «До входа российских войск в Киев остается 4-5 дней, золотовалютный запас уже вывезен, мы все готовимся к тому, что русские войска завтра будут в Киеве, привезут Януковича». Этого не состоялось, Россия ограничилась Крымом и поддержкой сепаратистов в разных регионах, но прямого наступления не было.

Я чисто как аналитик не исключаю, что если сегодня начнется большая конфронтация на Донбассе в масштабе, сопоставимом событиям 15-го года, то… я могу точно сказать: НАТО воевать точно не будет, особенно сейчас, когда Россия показала за счет введения в строй гиперзвуковых ракет и еще ряда вооружений, что даже без ядерного оружия Россия способна нанести уничтожающий удар по ключевым центрам управления Запада. Рисковать жизнями миллионов собственных граждан ради Украины никто в Вашингтоне не станет, это сто процентов», – приводит слова Волошина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.21

«Это – беззаконие!» – православные московского патриархата выдвинулись к администрации Зеленского. / В Кремле ответили на заявления о наращивании российских войск у границы Украины. / В Киеве заговорили о «распаде Европы» в случае отказа Запада от Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»