«Путин нас раздолбает!» – Климкин призвал Байдена ввести войска на Украину

Разгром Украины «армией Путина» неизбежен. Спасти ситуацию сможет только полномасштабное военное присутствие США в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, необходимо срочно вступить в переговоры с Западом и предложить Украину в качестве восточного фланга НАТО.

«Сейчас реально с Вашингтоном обговарить так, чтобы американские войска, американские подразделения, американская инфраструктура у нас была, чтобы мы реально уже становились восточным флангом НАТО…

Нам реально не шашечки – нам ехать, и это касается существования Украины как таковой, поскольку у Путина очень простая идея – реально Украину раздолбать. Ничего с его мессианской ролью не изменилось. Потому дальше играем в свою украинскую игру и играем с нашими друзьями – это очень просто звучит…

Батальонную группу – обязательно. Я не знаю, под Краматорском или под Мариуполем – это пусть наши военные с американцами решают, но я считаю, что очень большая угроза – это не только Донбасс, а весь украинский юг. А что, нам не нужно нашу береговую линию и нашу морскую границу усиливать? Нужно. А что, нам там американцы не нужны? Нужны. А другие наши союзники не нужны? Нужны.

Давайте говорить обо всем, давайте говорить о противовоздушной обороне! Реально россияне могут в случае большой провокации продвигаться вперед только при помощи авиации. Что это означает? Нам нужна американская инфраструктура, американская ПВО и реально американские подразделения тут. Это и будут реальные гарантии безопасности до момента вступления в НАТО», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня депутат Верховной рады, бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин исключил участие НАТО в войне с Россией на стороне Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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