Украина поступила опрометчиво, запретив российскую туалетную бумагу накануне войны с РФ

Украинцам не понравится запрет президентом Зеленским ввоза в страну качественных бытовых товаров из России под предлогом того, что «Незалежная» находится «в состоянии войны с Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом изданию Baltnews заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Напомним, на днях команда Зеленского наложила запрет на импорт российской пшеницы, ржи, подсолнечного масла, туалетной бумаги и ряда других бытовых товаров.

«Принципиально экономическую ситуацию на Украине санкции против РФ никак не меняют, и их положение в торговле тоже принципиально не меняется. Они просто добавляют еще один символический акт недружелюбия в отношении России и готовы дальше следовать по этому пути, который, если все честно посчитать, за годы Майдана и привел украинскую экономику в плачевное состояние. Потому что год от года ситуация там становится хуже...

Эти меры, скорее, вызовут раздражение обывателей, которые скажут, что с них уже хватит, потому что правительство президента Владимира Зеленского ни одной значимой социально-экономической проблемы не решило и решить не может...

Теперь людям, привыкшим покупать российскую бытовую химию или кондитерские изделия, которые отличаются более высоким качеством, предлагают от этого отказаться только потому, что Зеленский решил вести с Россией торговую борьбу. Это не понравится людям, и проблем экономики Украины не решит», – резюмировал Колташов.

Как известно, сегодня Управление разведки Минобороны Украины доложило о готовности России вторгнуться «вглубь Украины».

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна срочно просить военной помощи США, иначе «Путин нас раздолбает».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.21

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