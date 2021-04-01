Разведка Зеленского доложила о готовности России вторгнуться «вглубь Украины»

Российская армия намерена занять территорию ДНР и ЛНР и продвинуться дальше – вглубь украинской территории.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины.
По версии украинских разведчиков, российский сценарий предполагает сначала вторжение в ЛДНР под прикрытием обвинений в адрес Киева в агрессивных действиях против народных республик.
«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», – сообщают в Минобороны.
В данный момент, сообщает управление разведки, Москва якобы ведёт интенсивные дипломатические косультации со всеми странами для «освещения и разъяснения» своих будущих «наступательных действий» и «миротворческих мерах» в ответ на «украинскую агрессию в Донбассе».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 01.04.21
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