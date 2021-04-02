Песков предупредил Зеленского, что Кремль напуган его поведением

Действия Киева, провоцирующего обострение на линии фронта, создают «весьма пугающую» действительность в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация усугубляется воинственными заявлениями украинского руководства, которое пытается прикрыть свои провокации на фронте необоснованными обвинениями России в агрессивной риторике.

«Риторика у нас как раз абсолютно конструктивная. Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооружённых сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», – приводит слова Пескова ТАСС.

«Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», – отметил он.

Пресс-секретарь также предупредил Киев, что обращение президента Зеленского к США с призывом ввести на Украину американские войска вынудит Москву принять меры для обеспечения безопасности России.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – заявил Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, какие это буду меры, представитель Кремля ответил: «Все, которые необходимы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.04.21

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