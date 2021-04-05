Кремль ответил на украинскую истерику по поводу перемещения российских войск

Россия перемещает свои войска по собственной территории в том виде и в тех направлениях, которые считает целесообразными.

Напомним, ранее Украина заявила об угрозе «российской агрессии» в ответ на появившиеся в соцсетях видеосвидетельства передвижения российских танков и артиллерии на ж/д платформах в Крыму и Ростовской области. Пропагандистский шум поднялся и на Западе: США и ЕС пообещали помощь Украине, вплоть до размещения войск НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Кремле добавили, что у Киева не должно быть поводов для беспокойства, вероятно, в том случае, если украинская армия не предпримет наступление в Донбассе.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», – добавил Песков.

Вместе с тем, он ещё раз подчеркнул, что Россия «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

Ранее Песков предупредил Киев, что обращение президента Зеленского к США с призывом ввести на Украину американские войска вынудит Москву принять меры для обеспечения безопасности России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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