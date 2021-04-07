Песков отказался назвать сроки отвода российских войск от украинской границы

Вооружённые силы РФ будут размещены вдоль границы с Украиной столько, сколько сочтут целесообразным министр обороны и глава государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

«Российские Вооруженные силы находятся на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», – подчеркнул Песков и добавил, что не обладает информацией «относительно планов дислокации и передислокации войск».

Ранее, комментируя демонстративную переброску бронетехники и личного состава поближе к Украине, он заявлял, что Россия перемещает свои войска по собственной территории в том виде и в тех направлениях, которые считает целесообразными.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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