«Ситуация абсолютно стабильна…» Кремль оценил возможность «черного вторника» из-за Донбасса

Наблюдаемая в настоящее время волатильность курса рубля на фоне обострения ситуации в Донбассе не влияет существенно на экономическую стабильность в России. Такое мнение высказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. При этом он признал, что эскалация в Донбассе оказывает на рынки негативное воздействие, заявив, что правительство и ЦБ держат ситуацию под контролем.

«Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ – это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика», – сказал пресс-секретарь президента России (цитата по «Прайм»), отвечая на вопрос о том, может ли эскалация конфликта в Донбассе негативно отразиться на российской экономике и благосостоянии граждан.

В то же время Песков заявил, что «в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема». Он напомнил, что волатильность курса рубля «была и раньше, были разные причины – спекулятивного и неспекулятивного характера». «Но это не влияет на экономическую стабильность в целом», – полагает пресс-атташе Кремля.

Журналисты также поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают возможность повторения «черного вторника» 2014 года, когда произошел резкий обвал рубля из-за ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность, что «все-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем».

Отметим, что в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже евро стал дороже 92 рублей впервые с 1 февраля, а доллар поднялся выше 78 рублей впервые с ноября прошлого года.

Аналитики связали заметное ослабление рубля с растущей напряженностью в Донбассе. «Если конфликт получит продолжение, то позиции рубля сильно ухудшатся. Спекулянты начнут его агрессивно продавать, не обращая внимания на нефтяной рынок», – спрогнозировал аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Ранее эксперты уже заявляли, что война в Донбассе может обрушить рубль.

По данным Банка России, официальный курс единой европейской валюты, установленный регулятором на 8 апреля, вырос на 2,15 рубля – до 92,3321 рубля, курс доллара – на 1,39 рубля, до 77,773 рубля.

Как сообщал «Новый День», с начала марта в Донбасс стягиваются сотни единиц украинской бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин накануне заявил об обострении ситуации на линии разграничения и резком увеличении числа обстрелов. Он вновь допустил возможность масштабной атаки киевских властей на Донбасс. На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу накануне объявил масштабную проверку готовности войск. Ранее к границам Украины была передислоцирована группировка Вооруженных сил России. По словам Пескова, российские войска никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны, передает «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

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