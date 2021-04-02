Будет падать – 100%: война в Донбассе способна обрушить курс рубля

Обострение конфликта на Украине может обрушить курс рубля. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его словам, сейчас курс отечественной валюты в большей степени зависит не от цен на нефть, а он внешнеполитической конъюнктуры.

«Ситуация на границе с Украиной накаляется. Засняли многочисленные эшелоны с военной техникой, которые идут в сторону Донбасса. Если обострение будет усиливаться и начнутся масштабные военные действия, рубль будет падать – 100%», – подчеркнул он.

Вязовский пояснил, что обострение украинского конфликта наверняка станет очередной причиной для Запада усилить санкционное давление на Россию. «Все будут думать, что Россия участвует второй стороной в этом противостоянии. Западные страны усилят на нас санкционное давление», – прогнозирует эксперт.

«Если плохой сценарий будет реализован и начнется какая-то весенняя компания в Донбассе, думаю, и 80 рублей, и выше, и в районе 90 рублей за доллар – не исключено», – заключил Вязовский.

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на выходные и понедельник официальный курс доллара до 76,0734 рубля (+26,61 копейки), евро – до 89,5916 (+63,93 копейки).

Как сообщал «Новый День», накануне Главное управление разведки Минобороны Украины выступило с заявлением о намерениях российской армии занять территорию ДНР и ЛНР и продвинуться дальше – вглубь украинской территории. В данный момент, по версии Киева, Москва якобы ведёт интенсивные дипломатические консультации со всеми странами для «освещения и разъяснения» своих будущих «наступательных действий» и «миротворческих мерах» в ответ на «украинскую агрессию в Донбассе».

В ответ Кремль подчеркнул, что именно Киев провоцирует обострение на линии фронта и создает «весьма пугающую» действительность в Донбассе.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.04.21

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